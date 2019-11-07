На Урале вынесли приговор убийце матери четверых детей, тело которой нашли в колодце

СЕГОДНЯ 14:37 2019-11-07T14:37:00+03:00

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В Асбесте вынесли приговор убийце 33-летней Татьяны Сутунковой, которая пропала этой весной. Мать четверых детей исчезла после того, как приехала в гости к своей сестре в поселок Малышева 5 апреля, но найти труп удалось лишь 27 числа. Сотрудники уголовного розыска быстро вычислили преступника – им оказался 39-летний муж сестры Татьяны Денис Гревцов.

На допросе он признался в убийстве: сначала он прятал труп в погребе, а затем перетащил в колодец у детской площадки.

В пресс-службе Асбестовского городского суда пояснили, что мотивом преступления стала личная неприязнь. Гревцов узнал, что его жена изменяет ему и он решил выместить ярость на ее сестре. Мужчине назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

- Гревцов нанес Сутунковой не менее 25 ударов молотком по голове и телу. Тело завернул в пакет. Вину подсудимый признал частично, - отметили в суде.

Двоих детей Татьяны забрал к себе ее муж, еще двоих взяла на воспитание мать женщины. Примечательно, что у сестры убитой также на попечении четверо детей. Напомним, что после убийства Гревцов вел переписку с телефона Татьяны с ее родственниками.

ИСТОЧНИК KP.RU