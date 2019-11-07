Уральца дважды поймали пьяным за рулем и отправили на год в тюрьму

СЕГОДНЯ 14:30 2019-11-07T14:33:38+03:00

Мужчину уже ловили пьяным за рулем - тогда он отделался штрафом, но урок не усвоил Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина не усвоил урок и не встал на путь исправления

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Жителя Каменска-Уральского отправили в тюрьму за повторное вождение в нетрезвом виде. В августе этого года, поздно вечером, мужчину задержали сотрудники полиции – он отказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком на год, а также забрали права на два года. Однако гособвинитель не согласился с решением, сославшись за излишнюю мягкость в вынесении приговора.

- В апелляции он указал, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение двух тяжких преступлений, связанных с продажей наркотиков, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Мужчина вышел из тюрьмы в 2016 году.

В 2018 году – был снова задержан за пьяную езду. Тогда ему выписали штраф в 30 тысяч рублей и лишили прав на 1 год и 7 месяцев. Через два месяца он снова попался.

В итоге, Свердловский областной суд согласился с доводами гособвинителя и изменил мужчине приговор. Его отправили на год в колонию строгого режима и забрали права на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU