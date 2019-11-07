Свердловские спасатели продлили предупреждение о непогоде еще на день
Спасатели МЧС продлили предупреждение о непогоде еще на день, до 8 ноября. В пятницу на дорогах Урала будет гололед, а на проводах – налипание мокрого снега. В связи с этим может произойти большое количество аварий, так что будьте аккуратны за рулем.
- Автовладельцам, отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, а также неукоснительно соблюдать ПДД, - напомнили спасатели.
Пешеходам тоже следует быть аккуратными: пожилым людям лучше пользоваться тросточками и не занимать руки тяжелыми сумками. На время гололеда следует надевать обувь с нескользящей подошвой.
В случае возникновения любой ЧС, необходимо сразу же звонить спасателям по телефону 101. Сегодня мы рассказывали, что под конец недели в Екатеринбурге будет очень дождливо и скользко.
ИСТОЧНИК KP.RU