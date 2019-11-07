2019-11-07T14:17:24+03:00
Общество

Свердловские спасатели продлили предупреждение о непогоде еще на день

Так, в пятницу на дорогах будет сильный гололед
Мария Трапезникова
Поделиться:
Завтра на дорогах Урала будет очень скользкоЗавтра на дорогах Урала будет очень скользкоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Спасатели МЧС продлили предупреждение о непогоде еще на день, до 8 ноября. В пятницу на дорогах Урала будет гололед, а на проводах – налипание мокрого снега. В связи с этим может произойти большое количество аварий, так что будьте аккуратны за рулем.

- Автовладельцам, отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, а также неукоснительно соблюдать ПДД, - напомнили спасатели.

Пешеходам тоже следует быть аккуратными: пожилым людям лучше пользоваться тросточками и не занимать руки тяжелыми сумками. На время гололеда следует надевать обувь с нескользящей подошвой.

В случае возникновения любой ЧС, необходимо сразу же звонить спасателям по телефону 101. Сегодня мы рассказывали, что под конец недели в Екатеринбурге будет очень дождливо и скользко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дрались трое на трое: в Екатеринбурге СК ищет молодых людей, избивших несовершеннолетнюю девушку
На Урале вынесли приговор убийце матери четверых детей, тело которой нашли в колодце
Уральца дважды поймали пьяным за рулем и отправили на год в тюрьму
Клиенты МегаФона могут поселить колл-центр в смартфон
На подъезде к Екатеринбургу поставили два новых моста-пешеходника
Интернет-шопоголики ликуют: посылки из Китая екатеринбуржцам будут доставлять за 10 дней
Свердловские следователи попросили школьников нарисовать коррупцию: смотрим, что из этого получилось
Музей истории Екатеринбурга создал туристический портал-гид по семи районам города
Альфа-Банк снижает ставку рефинансирования ипотеки с 6 ноября
«Невежливые и недружелюбные»: екатеринбуржцы не любят своих соседей
Какие права есть у автовладельцев при ремонте своей «ласточки»
В Нижний Тагил съедутся лучшие «летающие лыжники» со всей планеты
«Построить карьеру, вырастить гвардию»: в центре Екатеринбурга появился очень политический стрит-арт
На Вторчермете столкнулись две легковушки: одного водителя увезли в больницу
Безумное звучание: в Екатеринбурге выступит единственный в мире танцующий оркестр
Больше миллиона уральцев привились от гриппа
На Урале трем мигрантам, ограбившим женщину-почтальона, дали восемь лет тюрьмы на всех
На Урале УК оштрафовали на 125 тысяч за недостаточно горячую воду
В Нижнем Тагиле мать, которая убила своего новорожденного сына, избежит наказания
Погрузка на Свердловской железной дороге в октябре выросла на 1,3 %
17 % екатеринбургских начальников отказываются брать к себе на работу новичков
Tele2 подвела итоги III квартала 2019 года: чистая прибыль выросла на 114 %
Свердловские онкологи провели уникальную операцию на верхней части легкого
Уральские коллекторы заплатят 55 тысяч за навязчивые звонки
Екатеринбург вошел в десятку самых новогодних городов России
За десять месяцев преступность на Урале выросла на 5,4 %
«Они, как зайцы, бегают там»: на Сортировке иномарка сбила пенсионерку, которая переходила дорогу не по правилам