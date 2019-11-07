Свердловские спасатели продлили предупреждение о непогоде еще на день

СЕГОДНЯ 14:15 2019-11-07T14:17:24+03:00

Так, в пятницу на дорогах будет сильный гололед

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Спасатели МЧС продлили предупреждение о непогоде еще на день, до 8 ноября. В пятницу на дорогах Урала будет гололед, а на проводах – налипание мокрого снега. В связи с этим может произойти большое количество аварий, так что будьте аккуратны за рулем.

- Автовладельцам, отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, а также неукоснительно соблюдать ПДД, - напомнили спасатели.

Пешеходам тоже следует быть аккуратными: пожилым людям лучше пользоваться тросточками и не занимать руки тяжелыми сумками. На время гололеда следует надевать обувь с нескользящей подошвой.

В случае возникновения любой ЧС, необходимо сразу же звонить спасателям по телефону 101. Сегодня мы рассказывали, что под конец недели в Екатеринбурге будет очень дождливо и скользко.

ИСТОЧНИК KP.RU