На подъезде к Екатеринбургу поставили два новых моста-пешеходника

СЕГОДНЯ 13:57 2019-11-07T15:10:40+03:00

Они находятся на 189-м и 190-м километрах трассы «Урал»

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На трассе М5 «Урал», при подъезде к Екатеринбургу, поставили два новых надземных пешеходных перехода. Мосты находятся на 189-м и 190-м километрах.

- Теперь пешеходы могут безопасно пересекать оживленную трассу над интенсивным транспортным потоком, - рассказали в пресс-службе Уралуправтодора.

Рядом с мостами-пешеходниками установили фонари, а для того чтобы люди не намочили головы, соорудили светопрозрачную крышу. Для инвалидов поставили подъемные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU