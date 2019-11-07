На подъезде к Екатеринбургу поставили два новых моста-пешеходника
Они находятся на 189-м и 190-м километрах трассы «Урал»
Фото: пресс-служба Уралуправтодора
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На трассе М5 «Урал», при подъезде к Екатеринбургу, поставили два новых надземных пешеходных перехода. Мосты находятся на 189-м и 190-м километрах.
- Теперь пешеходы могут безопасно пересекать оживленную трассу над интенсивным транспортным потоком, - рассказали в пресс-службе Уралуправтодора.
Рядом с мостами-пешеходниками установили фонари, а для того чтобы люди не намочили головы, соорудили светопрозрачную крышу. Для инвалидов поставили подъемные площадки.
ИСТОЧНИК KP.RU