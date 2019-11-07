Интернет-шопоголики ликуют: посылки из Китая екатеринбуржцам будут доставлять за 10 дней
На радость всем интернет-шопоголикам: теперь посылки с AliExpress будут приходить еще быстрее. Компания Alibaba запускает регулярные прямые рейсы из Китая в Москву, Новосибирск и Екатеринбург. Этот проект реализуется совместно с логистическим оператором Cainiao (входит в Alibaba Group) и «Почтой России».
- Наша задача - сократить время доставки заказов до 10 дней, включая заказы из удаленных и малых городов, - цитирует слова гендиректора компании Дмитрия Сергеева пресс-служба AliExpress в России.
На сегодняшний день средний срок доставки покупок из Китая составляет около 25 дней в зависимости от региона. Рейсы будут выполняться грузовыми самолетами «Авиастар-ТУ», а также двумя самолетами «Почты России».
Рейсы будут осуществляться раз в день, а накануне Всемирного дня шопинга - 11 ноября - их число возрастет до двух раз в день. Все прибывшие в Россию посылки останавливаются в сортировочном центре «Почты России» во Внуково, а также в новых распределительных центрах в Екатеринбурге и Новосибирске. Ну, а дальше - по отделениям почт.
ИСТОЧНИК KP.RU