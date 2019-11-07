Свердловские следователи попросили школьников нарисовать коррупцию: смотрим, что из этого получилось
Силовики из Следственного управления СК по Свердловской области решили подготовиться к международному Дню борьбы с коррупцией, который отмечают 9 декабря. Для этого они попросили детей своих сотрудников, а также воспитанников подшефных детских домов нарисовать картины, иллюстрирующие борьбу с коррупцией.
Недавно первый отборочный этап конкурса детского рисунка завершился. Жюри отсмотрело работы детей из трех возрастных групп: с 7 до 11 лет, с 12 до 14 лет и с 15 до 18 лет.
Михаил Черепанов стал победителем в самой младшей возрастной категории. Фото: СУ СКР по Свердловской области
- Рассмотрев представленные работы конкурсантов, конкурсная комиссия определила победителей первого этапа конкурса. Так, победителем в возрастной группе 7 - 11 лет стал Черепанов Михаил Алексеевич (СО по городу Каменск-Уральский). Победителем в возрастной группе 12 - 14 лет стала Ипатова Алена Максимовна (Артинский МСО). Победителем в возрастной группе 15 - 18 лет стал Загвозкин Никита Андреевич (СО по городу Асбест), - рассказали в пресс-службе СУ СКР.
Работа Алены Ипатовой стала лучшей в возрастной категории от 12 до 14 лет. Фото: Фото: СУ СКР по Свердловской области
Рисунки посвящены международному Дню борьбы с коррупцией. Фото: СУ СКР по Свердловской области
Дети соревновались в трех возрастных группах. Фото: СУ СКР по Свердловской области
В конкурсе приняли участие дети сотрудников и воспитанники детских домов. Фото: СУ СКР по Свердловской области
Региональный СК поздравляет победителей и выражает благодарность всем детям за творческий поход.
ИСТОЧНИК KP.RU