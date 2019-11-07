Свердловские следователи попросили школьников нарисовать коррупцию: смотрим, что из этого получилось

СЕГОДНЯ 12:53 2019-11-07T15:06:12+03:00

Некоторые работы выглядели довольно абстрактно. Например, как работа победителя в самой старшей возрастной группе. Фото: СУ СКР по Свердловской области

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Силовики из Следственного управления СК по Свердловской области решили подготовиться к международному Дню борьбы с коррупцией, который отмечают 9 декабря. Для этого они попросили детей своих сотрудников, а также воспитанников подшефных детских домов нарисовать картины, иллюстрирующие борьбу с коррупцией.

Недавно первый отборочный этап конкурса детского рисунка завершился. Жюри отсмотрело работы детей из трех возрастных групп: с 7 до 11 лет, с 12 до 14 лет и с 15 до 18 лет.

Михаил Черепанов стал победителем в самой младшей возрастной категории. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Рассмотрев представленные работы конкурсантов, конкурсная комиссия определила победителей первого этапа конкурса. Так, победителем в возрастной группе 7 - 11 лет стал Черепанов Михаил Алексеевич (СО по городу Каменск-Уральский). Победителем в возрастной группе 12 - 14 лет стала Ипатова Алена Максимовна (Артинский МСО). Победителем в возрастной группе 15 - 18 лет стал Загвозкин Никита Андреевич (СО по городу Асбест), - рассказали в пресс-службе СУ СКР.

Работа Алены Ипатовой стала лучшей в возрастной категории от 12 до 14 лет. Фото: Фото: СУ СКР по Свердловской области

Рисунки посвящены международному Дню борьбы с коррупцией. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Дети соревновались в трех возрастных группах. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В конкурсе приняли участие дети сотрудников и воспитанники детских домов. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Региональный СК поздравляет победителей и выражает благодарность всем детям за творческий поход.

ИСТОЧНИК KP.RU