Музей истории Екатеринбурга создал туристический портал-гид по семи районам города

СЕГОДНЯ 12:38 2019-11-07T15:03:47+03:00

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Сегодня Музей истории Екатеринбурга презентовал туристический портал-гид по семи районам города. Он является ключевым звеном в проекте «Екатеринбург - город семи районов», в рамках которого проходили экскурсии, создавались мини-путеводители, фотовыставки обо всех районах, лекции и даже сувенирная продукция.

- Цель этого проекта - не только собирать достоверную и полную информацию об истории районов, но и заражать горожан интересом к своим районам через различные инструменты, - рассказали в МИЕ.

В отличие от большинства туристических и музейных арт-институций, организаторы этого проекта хотят максимально широко и полно раскрыть историю каждого из районов Екатеринбурга.

На портале, который запустился от МИЕ, можно найти большие социологические исследования с уникальными архивными фотографиями, воспоминания самих горожан о том, как менялся город, а также ознакомиться с линейкой сувенирной продукции. Подробней с порталом можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU