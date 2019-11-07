2019-11-07T15:00:48+03:00
Общество

«Невежливые и недружелюбные»: екатеринбуржцы не любят своих соседей

Столица среднего Урала попала в середину рейтинга
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
В этом рейтинге мы обогнали город Златоуст Челябинской области.В этом рейтинге мы обогнали город Златоуст Челябинской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Екатеринбург вновь попал в неприятный рейтинг. Оказалось, что уральцы не любят своих соседей. Исследования проводили специалисты портала недвижимости Domofond.ru. Опрашивали жителей 200 городов, и самым дружелюбным оказался Грозный, а на последней строчке - Якутск.

- В Екатеринбурге местные жители оценили отношения с соседями на 7,2 балла, - рассказали исследователи. - В исследовании приняло участие более 90 000 человек. Средняя оценка по стране составила 7,3 балла. Это на 0,3 балла меньше, чем в прошлом году. Впервые за три года уровень дружелюбия в России снизился, хоть и незначительно.

Участники опроса оценивали утверждение по шкале от 1 до 10: «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые». Видимо, жители Екатеринбурга не жалуют своих земляков. Но мы намного выше, чем наши уральские соседи. Город Златоуст Челябинской области вообще оказался на 199-м месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дрались трое на трое: в Екатеринбурге СК ищет молодых людей, избивших несовершеннолетнюю девушку
На Урале вынесли приговор убийце матери четверых детей, тело которой нашли в колодце
Уральца дважды поймали пьяным за рулем и отправили на год в тюрьму
Свердловские спасатели продлили предупреждение о непогоде еще на день
Клиенты МегаФона могут поселить колл-центр в смартфон
На подъезде к Екатеринбургу поставили два новых моста-пешеходника
Интернет-шопоголики ликуют: посылки из Китая екатеринбуржцам будут доставлять за 10 дней
Свердловские следователи попросили школьников нарисовать коррупцию: смотрим, что из этого получилось
Музей истории Екатеринбурга создал туристический портал-гид по семи районам города
Альфа-Банк снижает ставку рефинансирования ипотеки с 6 ноября
Какие права есть у автовладельцев при ремонте своей «ласточки»
В Нижний Тагил съедутся лучшие «летающие лыжники» со всей планеты
«Построить карьеру, вырастить гвардию»: в центре Екатеринбурга появился очень политический стрит-арт
На Вторчермете столкнулись две легковушки: одного водителя увезли в больницу
Безумное звучание: в Екатеринбурге выступит единственный в мире танцующий оркестр
Больше миллиона уральцев привились от гриппа
На Урале трем мигрантам, ограбившим женщину-почтальона, дали восемь лет тюрьмы на всех
На Урале УК оштрафовали на 125 тысяч за недостаточно горячую воду
В Нижнем Тагиле мать, которая убила своего новорожденного сына, избежит наказания
Погрузка на Свердловской железной дороге в октябре выросла на 1,3 %
17 % екатеринбургских начальников отказываются брать к себе на работу новичков
Tele2 подвела итоги III квартала 2019 года: чистая прибыль выросла на 114 %
Свердловские онкологи провели уникальную операцию на верхней части легкого
Уральские коллекторы заплатят 55 тысяч за навязчивые звонки
Екатеринбург вошел в десятку самых новогодних городов России
За десять месяцев преступность на Урале выросла на 5,4 %
«Они, как зайцы, бегают там»: на Сортировке иномарка сбила пенсионерку, которая переходила дорогу не по правилам