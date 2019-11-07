«Невежливые и недружелюбные»: екатеринбуржцы не любят своих соседей

СЕГОДНЯ 12:38 2019-11-07T15:00:48+03:00

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Екатеринбург вновь попал в неприятный рейтинг. Оказалось, что уральцы не любят своих соседей. Исследования проводили специалисты портала недвижимости Domofond.ru. Опрашивали жителей 200 городов, и самым дружелюбным оказался Грозный, а на последней строчке - Якутск.

- В Екатеринбурге местные жители оценили отношения с соседями на 7,2 балла, - рассказали исследователи. - В исследовании приняло участие более 90 000 человек. Средняя оценка по стране составила 7,3 балла. Это на 0,3 балла меньше, чем в прошлом году. Впервые за три года уровень дружелюбия в России снизился, хоть и незначительно.

Участники опроса оценивали утверждение по шкале от 1 до 10: «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые». Видимо, жители Екатеринбурга не жалуют своих земляков. Но мы намного выше, чем наши уральские соседи. Город Златоуст Челябинской области вообще оказался на 199-м месте.

ИСТОЧНИК KP.RU