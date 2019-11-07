Какие права есть у автовладельцев при ремонте своей «ласточки»

СЕГОДНЯ 12:20 2019-11-07T14:59:31+03:00

Чтобы избежать спорных и конфликтных ситуаций автовладельцу необходимо заблаговременно поинтересоваться в сервисном центре о порядке допуска автовладельца в «зону ремонта». Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Часто у автовладельцев возникает вопрос, законно ли требование сотрудников сервисного центра при проведении техобслуживания или ремонта автотранспортного средства, чтобы владелец автомобиля покинул производственное помещение, так называемую «зону ремонта».

Обозначенный вопрос присутствия автовладельца в «зоне ремонта» регулирует ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно положений которой заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество выполнения подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

- Согласно п. 31 Правил, потребитель вправе в любое время проверять ход и качество оказания услуг (выполнения работ), не вмешиваясь в деятельность исполнителя. Исполнитель обязан обеспечить возможность нахождения потребителя в производственных помещениях с учетом соблюдения технологического режима работы, правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии, - отмечают в прокуратуре Орджоникидзевского района.

Вместе с тем, в пункте 3.2.22 Положения о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств, принадлежащих гражданам (легковые и грузовые автомобили, автобусы, мини-трактора). РД 37.009.026-92 (утв. приказом Минпрома РФ от 01.11.1992 № 43), указано, что нахождение заказчика в основных производственных помещениях без разрешения руководства предприятия запрещается. Перечень участков, где разрешается присутствие заказчиков, устанавливается администрацией автообслуживающего предприятия.

Таким образом, чтобы избежать спорных и конфликтных ситуаций, автовладельцу необходимо заблаговременно поинтересоваться в сервисном центре о порядке допуска автовладельца в «зону ремонта».

При этом нахождение клиента в производственной зоне связано с повышенным риском для его жизни и здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU