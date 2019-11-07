В Нижний Тагил съедутся лучшие «летающие лыжники» со всей планеты
В Нижний Тагил в очередной раз съедутся лучшие «летающие лыжники» всей планеты - на Уральских горах 7 - 8 декабря пройдет мужской этап Кубка мира. В этом году на территории города он стартует уже в пятый раз.
Как и в предыдущие годы, на него приедут легенды этого вида спорта - олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Заявки подали уже 16 стран. В их числе - сборные Германии, Австрии, Норвегии, Польши и Японии.
- Российскую сборную возглавит победитель и призер этапов Кубка мира Евгений Климов, - добавили в департаменте информполитики региона.
Отметим, что Кубок мира является одним из важнейших соревнований в мире прыжков с трамплина. Его опережают только Олимпийские игры и чемпионат мира. Традиция разыгрывать Кубок началась еще в 1979 - 1980 годах.
ИСТОЧНИК KP.RU