В Нижний Тагил съедутся лучшие «летающие лыжники» со всей планеты

СЕГОДНЯ 12:10 2019-11-07T14:54:59+03:00

Кубок мира по прыжкам с трамплина на лыжах проводят в Нижнем Тагиле уже в пятый раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Нижний Тагил в очередной раз съедутся лучшие «летающие лыжники» всей планеты - на Уральских горах 7 - 8 декабря пройдет мужской этап Кубка мира. В этом году на территории города он стартует уже в пятый раз.

Как и в предыдущие годы, на него приедут легенды этого вида спорта - олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Заявки подали уже 16 стран. В их числе - сборные Германии, Австрии, Норвегии, Польши и Японии.

- Российскую сборную возглавит победитель и призер этапов Кубка мира Евгений Климов, - добавили в департаменте информполитики региона.

Отметим, что Кубок мира является одним из важнейших соревнований в мире прыжков с трамплина. Его опережают только Олимпийские игры и чемпионат мира. Традиция разыгрывать Кубок началась еще в 1979 - 1980 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU