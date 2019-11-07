«Построить карьеру, вырастить гвардию»: в центре Екатеринбурга появился очень политический стрит-арт

СЕГОДНЯ 11:54 2019-11-07T14:53:38+03:00

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В центре Екатеринбурга на одном из домов появился очень политический стрит-арт. Называется он просто: «Настоящий мужчина». Само изображение - это текст-аналогия на известную фразу «Построить дом, вырастить сына, посадить дерево».

«Построить карьеру, вырастить гвардию, посадить Россию». Фотографией нового арт-объекта поделились в сообществе «Street Art Hunter», там же подписали, что автор пожелал остаться анонимным.

А это общий вид работы. Фото: сообщество Street Art Hunter

Известен только адрес: Малышева, 86. Кстати, в некоторых городских чатах уже появились мысли о том, что до завтрашнего утра работа не доживет.

А еще мы не так давно рассказывали про своеобразный арт-объект-загадку с самураями и драконом, который появился на окнах одного из заброшенных домов Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU