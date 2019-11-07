2019-11-07T11:23:40+03:00
Происшествия

На Вторчермете столкнулись две легковушки: одного водителя увезли в больницу

Авария произошла вчера поздно вечером
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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Накануне вечером на Вторчермете столкнулись все иномарки. Одного из водителей увезли в больницу. ДТП произошло на перекрестке улиц Титова и Сухоложская около 21:30.

- Porsche ехал по Титова со стороны Братской в направлении Сухоложской, где столкнулся с Renault, который следовал в попутном направлении, - цитирует отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу ngzt.ru. – В результате столкновения ушибы получил водитель Renault, его госпитализировали в горбольницу №36.

Из-за того, что авария произошла на трамвайных путях, общественный транспорт временно прекратил движение. Сегодня, кстати, мы рассказывали об еще одном ДТП, которое произошло на 143 километре трассы М5 «Урал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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