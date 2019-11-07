Безумное звучание: в Екатеринбурге выступит единственный в мире танцующий оркестр

СЕГОДНЯ 11:07 2019-11-07T11:07:53+03:00

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В Екатеринбург приезжает с гастролями первый в мире танцующий симфонический оркестр. Concord Orchestra представят программу «Властелин тьмы» и исполнят самые знаменитые рок-хиты.

- Музыканты не сидят на стульях — они танцуют со своими инструментами, импровизируют и создают драйв на сцене. Симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров на сцене, - рассказывают организаторы концерта.

Concord Orchestra выступят 7 ноября, в 19:00 на сцене ККТ «Космос». Артисты порадуют зрителей знаменитыми хитами группы Nirvana, Metallica, AC/DC, Linkin Park и Queen, а также многих других. Но знакомые всем нетленные композиции приобретут другое, совершенно безумное звучание.

Цена билетов от 2 000 до 3 500 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU