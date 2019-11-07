Больше миллиона уральцев привились от гриппа
По состоянию на 6 ноября больше 1,34 миллиона жителей Свердловской области уже поставили прививки от гриппа. Обезопасить в предстоящем эпидемиологическом сезоне 2019-2020 годов еще предстоит два миллиона уральцев – это 53,7% жителей всего региона.
- На сегодняшний день случаев гриппа на территории Урала не зарегистрировано. Заболеваемость острыми респираторными заболеваниями не превышает средний уровень, - отметили в департаменте информполитики региона.
Кстати, прививки уже поставил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также минкультуры Светлана Учайкина и министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков.
Все вакцинации для взрослых и детей проходят по графику.
ИСТОЧНИК KP.RU