Больше миллиона уральцев привились от гриппа

СЕГОДНЯ 11:02 2019-11-07T11:02:29+03:00

Поставить прививки от гриппа планируется еще двум миллионам свердловчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

На очереди еще два миллиона жителей

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По состоянию на 6 ноября больше 1,34 миллиона жителей Свердловской области уже поставили прививки от гриппа. Обезопасить в предстоящем эпидемиологическом сезоне 2019-2020 годов еще предстоит два миллиона уральцев – это 53,7% жителей всего региона.

- На сегодняшний день случаев гриппа на территории Урала не зарегистрировано. Заболеваемость острыми респираторными заболеваниями не превышает средний уровень, - отметили в департаменте информполитики региона.

Кстати, прививки уже поставил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также минкультуры Светлана Учайкина и министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков.

Все вакцинации для взрослых и детей проходят по графику.

ИСТОЧНИК KP.RU