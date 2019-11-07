На Урале трем мигрантам, ограбившим женщину-почтальона, дали восемь лет тюрьмы на всех

СЕГОДНЯ 10:39 2019-11-07T10:41:10+03:00

Также их обязали выплатить компенсацию на сумму больше 478 тысяч рублей

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В Красноуральске под суд отправили трех мигрантов, которых обвиняют в ограблении женщины-почтальона. Инцидент произошел 11 июля этого года.

- Они распределили между собой роли, условившись, что один отберет сумку с деньгами, другой будет выполнять роль водителя, а третий узнает точное место для предстоящего ограбления, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В назначенный день все трое стали ждать приезда автомобиля «Почты России». Через какое-то время машина подъехала к нужному подъезду, из нее вышли три женщины-почтальона.

- Один из злоумышленников подбежал к одной из них и выхватил сумку с 591 тысячей рублей, после чего все трое скрылись, - добавили в прокуратуре. – Деньги они потратили на себя.

В ходе предварительного расследования уголовного дела главарем банды был частично возмещен ущерб в размере 113 тысяч рублей. Сегодня Красноуральский суд вынес приговор всем трем бандитам: двоим назначил по три года тюрьмы, еще одному – два года и 10 месяцев тюрьмы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Помимо этого, суд обязал их выплатить компенсацию «Почте России» на сумму больше 478 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU