На Урале УК оштрафовали на 125 тысяч за недостаточно горячую воду
В Каменске-Уральском была оштрафована УК на 125 тысяч рублей из-за низкой температуры горячей воды. В ходе внеплановой проверки было установлено, что в квартире одного из домов вода была холодной – всего 57°C, еще в двух примерно такая же - 51°C и 56°C.
- Санитарными правилами и нормами предусмотрено, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°C и не выше 75°C, - объяснили в пресс-службе Облсуда.
В связи с этим, проверяющие сделали вывод, что действия УК являются административным нарушением. А суд обязал ее выплатить штраф в 125 тысяч рублей и исправить все нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU