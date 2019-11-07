На Урале УК оштрафовали на 125 тысяч за недостаточно горячую воду

СЕГОДНЯ 10:01 2019-11-07T10:21:10+03:00

Температура составляла всего 57°C, хотя должна быть не ниже 60°C и не выше 75°C

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В Каменске-Уральском была оштрафована УК на 125 тысяч рублей из-за низкой температуры горячей воды. В ходе внеплановой проверки было установлено, что в квартире одного из домов вода была холодной – всего 57°C, еще в двух примерно такая же - 51°C и 56°C.

- Санитарными правилами и нормами предусмотрено, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°C и не выше 75°C, - объяснили в пресс-службе Облсуда.

В связи с этим, проверяющие сделали вывод, что действия УК являются административным нарушением. А суд обязал ее выплатить штраф в 125 тысяч рублей и исправить все нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU