В Нижнем Тагиле мать, которая убила своего новорожденного сына, избежит наказания

СЕГОДНЯ 09:46 2019-11-07T09:50:28+03:00

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Следственный отдел Нижнего Тагила закончил расследовать уголовное дело 23-летней матери, которую обвиняют в убийстве собственного ребенка. Напомним, что трагедия произошла в конце июня этого года.

- Женщина родила жизнеспособного ребенка, после чего решила его убить. Для этой цели она взяла пояс от халата, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Убедившись, что малыш не подает признаков жизни, она завернула его в пакет и выкинула в один из мусорных контейнеров, который находился у дома. 1 июля тело малыша обнаружили местные жители.

В качестве орудия убийства женщина использовала пояс от халата. Фото: СКР по Свердловской области

Во время расследования был проведен ряд судебных экспертиз, допрошены свидетели (в том числе, родственники и знакомые женщины).

- Согласно психолого-психиатрической экспертизе, гражданка признана невменяемой, в связи с чем, она не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий и не могла руководить ими, - добавили в СКР.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера в отношении женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU