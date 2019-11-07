Погрузка на Свердловской железной дороге в октябре выросла на 1,3%

СЕГОДНЯ 09:34 2019-11-07T09:34:39+03:00

Изменить размер текста: A A

По оперативной информации, погрузка на Свердловской железной дороге в октябре 2019 года составила 12,1 млн тонн, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за октябрь снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,3% и составил 17,5 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 0,8% и составил 22,7 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-октябрь 2019 года, по оперативным данным, составила 117,8 млн тонн, что на 1,1% выше аналогичного периода предыдущего года. За десять месяцев на СвЖД погружено:

· нефти и нефтепродуктов –33,4 млн тонн (-3,6% к январю–октябрю 2018 года);

· строительных грузов – 19,2 млн тонн (+10,7%);

· черных металлов – 8,7 млн тонн (+0,4%);

· лома черных металлов – 2,02 млн тонн (-7,3%);

· руды железной и марганцевой – 10,01 млн тонн (-1,8%);

· химических и минеральных удобрений – 12,6 млн тонн (+6%);

· промышленного сырья и формовочных материалов – 9,6 млн тонн (-2,4%);

· цемента – 2,8 млн тонн (+9,6%);

· лесных грузов – 2,06 млн тонн (+3%);

· руды цветной и серного сырья – 5,2 млн тонн (-5,1%);

· химикатов и соды – 2,9 млн тонн (-6,3%);

· кокса –1,9 млн тонн (+4,7%).

Грузооборот с начала 2019 года составил 170,6 млрд тарифных тонно-км (-0,8%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии 220,6 млрд тонно-км (-1%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги», по оперативной информации, погрузка в октябре 2019 года составила 109,5 млн тонн, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за октябрь 2019 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2% и составил 222 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 0,7% и составил 281,7 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-октябрь 2019 года, по оперативным данным, составила 1 млрд 66 млн тонн, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2019 года составил 2169,1 млрд тарифных тонно-км (+0,8%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 2756,6 млрд тонно-км (+0,7%).