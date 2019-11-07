2019-11-07T09:30:46+03:00
Общество

17% екатеринбургских начальников отказываются брать к себе на работу новичков

Остальная часть дает им самые простые поручения
Мария Трапезникова
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17% начальников не берут на работу новичков17% начальников не берут на работу новичковФото: Алексей БУЛАТОВ
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17% екатеринбургских работодателей не готовы нанимать к себе в штат начинающих специалистов. А 83%, наоборот, принимают в коллектив новичков и обучают их всему необходимому. К таким выводам в своем исследовании пришли аналитики сервиса «Авито.Работа».

- Преобладающее большинство берет к себе новичков для выполнения работы, которая не требует особых навыков, - отметили в пресс-службе. – Наиболее часто это сферы общественного питания (97%), интернет-торговля (96%) и сфера образования и науки (89%).

Фото: Авито.Работа

Фото: Авито.Работа

Основными критериями при отборе новичков среди работодателей Екатеринбурга являются: социальные и личностные качества (71%), качество выполнения тестовым задания (44%), интересны новичков и соответствие образования профилю самой компании (40%).

Какой-то определенный вуз интересует начальников, как ни странно, в самую последнюю очередь (всего 9%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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