Свердловские онкологи провели уникальную операцию на верхней части легкого

СЕГОДНЯ 08:49 2019-11-07T08:49:25+03:00

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Свердловские онкологи провели уникальную операцию по удалению опухоли Панкоста. Это такое злокачественное образование, которое располагается в верхней части легкого. Ее особенность в том, что хирургическим путем ее удалить практически невозможно.

- Перед нами стояла задача не просто удалить ее, но и сохранить пациенту все важные функции, поэтому операцию проводили совместно с нейрохирургами, - рассказал завотделением торакальной хирургии областного онкодиспансера Максим Руденко.

Вот что было сделано. Нейрохирурги отделили злокачественное новообразование от здоровых тканей со стороны шеи, надплечья и позвоночника. Это позволило хирургам провести резекцию основного очага опухоли.

Операция длилась шесть часов и закончилась благополучно. В настоящее время пациент выписан из стационара и приступил к следующему этапу лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU