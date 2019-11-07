Свердловские онкологи провели уникальную операцию на верхней части легкого
Свердловские онкологи провели уникальную операцию по удалению опухоли Панкоста. Это такое злокачественное образование, которое располагается в верхней части легкого. Ее особенность в том, что хирургическим путем ее удалить практически невозможно.
- Перед нами стояла задача не просто удалить ее, но и сохранить пациенту все важные функции, поэтому операцию проводили совместно с нейрохирургами, - рассказал завотделением торакальной хирургии областного онкодиспансера Максим Руденко.
Вот что было сделано. Нейрохирурги отделили злокачественное новообразование от здоровых тканей со стороны шеи, надплечья и позвоночника. Это позволило хирургам провести резекцию основного очага опухоли.
Операция длилась шесть часов и закончилась благополучно. В настоящее время пациент выписан из стационара и приступил к следующему этапу лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU