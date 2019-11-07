Уральские коллекторы заплатят 55 тысяч за навязчивые звонки
Свердловские приставы оштрафовали центр микрозаймов за навязчивые звонки своей клиентке. У женщины были долги перед организацией, и на ее номер телефона постоянно звонили люди и требовали вернуть все деньги. Тогда она пришла с жалобой к приставам, а те решили поднять все документы организации.
- После проверки установлено, что коллекторы звонили женщине слишком часто – больше двух раз в неделю, - уточнили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. - А это является нарушением.
И тогда суд решил оштрафовать контору на 55 тысяч рублей за несоблюдение законодательства.
ИСТОЧНИК KP.RU