Уральские коллекторы заплатят 55 тысяч за навязчивые звонки

СЕГОДНЯ 08:28 2019-11-07T08:29:56+03:00

Коллекторы звонили своей клиентке больше, чем нужно Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Свердловские приставы оштрафовали центр микрозаймов за навязчивые звонки своей клиентке. У женщины были долги перед организацией, и на ее номер телефона постоянно звонили люди и требовали вернуть все деньги. Тогда она пришла с жалобой к приставам, а те решили поднять все документы организации.

- После проверки установлено, что коллекторы звонили женщине слишком часто – больше двух раз в неделю, - уточнили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. - А это является нарушением.

И тогда суд решил оштрафовать контору на 55 тысяч рублей за несоблюдение законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU