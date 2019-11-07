2019-11-07T08:29:56+03:00
Общество

Уральские коллекторы заплатят 55 тысяч за навязчивые звонки

Они названивали клиентке больше, чем разрешается законом
Мария Трапезникова
Поделиться:
Коллекторы звонили своей клиентке больше, чем нужноКоллекторы звонили своей клиентке больше, чем нужноФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Свердловские приставы оштрафовали центр микрозаймов за навязчивые звонки своей клиентке. У женщины были долги перед организацией, и на ее номер телефона постоянно звонили люди и требовали вернуть все деньги. Тогда она пришла с жалобой к приставам, а те решили поднять все документы организации.

- После проверки установлено, что коллекторы звонили женщине слишком часто – больше двух раз в неделю, - уточнили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. - А это является нарушением.

И тогда суд решил оштрафовать контору на 55 тысяч рублей за несоблюдение законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Построить карьеру, вырастить гвардию»: в центре Екатеринбурга появился очень политический стрит-арт
На Вторчермете столкнулись две легковушки: одного водителя увезли в больницу
Безумное звучание: в Екатеринбурге выступит единственный в мире танцующий оркестр
Больше миллиона уральцев привились от гриппа
На Урале трем мигрантам, ограбившим женщину-почтальона, дали восемь лет тюрьмы на всех
На Урале УК оштрафовали на 125 тысяч за недостаточно горячую воду
В Нижнем Тагиле мать, которая убила своего новорожденного сына, избежит наказания
Погрузка на Свердловской железной дороге в октябре выросла на 1,3%
17% екатеринбургских начальников отказываются брать к себе на работу новичков
Tele2 подвела итоги III квартала 2019 года: чистая прибыль выросла на 114%
Свердловские онкологи провели уникальную операцию на верхней части легкого
Екатеринбург вошел в десятку самых новогодних городов России
За десять месяцев преступность на Урале выросла на 5,4%
«Они как зайцы бегают там»: на Сортировке иномарка сбила пенсионерку, которая переходила дорогу не по правилам