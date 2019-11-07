2019-11-07T07:29:01+03:00
Происшествия

«Они как зайцы бегают там»: на Сортировке иномарка сбила пенсионерку, которая переходила дорогу не по правилам

Ее с сотрясением и ушибами доставили в больницу
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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На Сортировке минувшим вечером, около 20:15, произошло ДТП с участием пожилого пешехода. Под колеса Lexus угодила 76-летняя бабушка, которая решила перейти дорогу в неположенном месте.

- Бабушка сама ломанулась через дорогу, - рассказывают очевидцы в сообществе «Инцидент Екатеринбург». – На этой остановке людям лень дойти до светофора, проще прямиком через дорогу пробежать, и ты на остановке. Так что сами виноваты, как зайцы бегают по дороге.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, пенсионерка получила закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Ее срочно госпитализировали в ГКБ №23.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что за рулем иномарки находился 34-летний мужчина, стаж вождения составляет 16 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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