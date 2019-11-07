Уральские экскурсоводы бьют тревогу: туристам подняли цены за вход на Ганину Яму

СЕГОДНЯ 07:09 2019-11-07T07:10:00+03:00

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В узком кругу экскурсоводов по Ганиной Яме начались волнения и недовольства. А дело все в том, что Епархия второй раз за год поднимает цены за входной билет на территорию памятника. А еще вводит плату на рассказ экскурсоводов в Храме-на-Крови.

- По нему еще цена вопроса не ясна, но турфирмы пригласили заключить договор с Епархией. Цены на туры должны автоматически возрасти, а туристы к этому не готовы, - рассказала на своей странице в Facebook экскурсовод Татьяна Мосунова.

Сейчас гиды находятся на стадии переговоров с Епархией и пытаются найти выход из этой сложной ситуации.

- Жаль, что вместо общей работы на имидж города и открытость, сейчас создается полоса отчуждения между теми, кто принимает гостей города, и церковью, - добавила Мосунова.

ИСТОЧНИК KP.RU