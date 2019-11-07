На трассе под Екатеринбургом «Лада» протаранила бетонные блоки и влетела в фуру и иномарку
Накануне вечером, около 18:30, на 143 километре трассы М5 «Урал» (ближе к границе Челябинской области) произошла жесткая авария, в результате которой пострадал один человек.
- Водитель «Лады» не справился с управлением и влетел в бетонное ограждение. После этого машину отбросило на встречку, где мимо проезжали Skoda и полуприцеп МАЗ, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
Фото: ГИБДД по Свердловской области
От сильного удара пострадал водитель иномарки, его срочно госпитализировали в Сысертскую ЦРБ. Остальные отделались ушибами.
Фото: ГИБДД по Свердловской области
ИСТОЧНИК KP.RU