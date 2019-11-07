Под конец недели в Екатеринбурге будет дождливо и очень скользко
Конец недели в столице Урала будет дождливым и очень скользким, так что будьте предельно аккуратны на дорогах, чтобы не угодить ненароком в аварию. А синоптики рассказали, какие температуры ожидают нас в ближайшие дни.
Так, в четверг, 7 ноября, будет облачно с прояснениями, кое-где пройдет небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до +6…+8.
В ночь на 8 ноября будет также облачно с прояснениями. Температура опустится до -5. И днем, и ночью пройдет дождь, который в некоторых районах перейдет в снег. На дорогах может образоваться гололед, так что будьте внимательны и наденьте обувь на нескользящей подошве.
Ночь на 9 ноября будет самой холодной – до -10. Зато никаких осадков не будет. Днем в субботу потеплеет до -6.
Напомним, что накануне спасатели МЧС объявили экстренное предупреждение о сильных метелях и снегопадах.
ИСТОЧНИК KP.RU