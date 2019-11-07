2019-11-07T06:38:00+03:00
Общество

Под конец недели в Екатеринбурге будет дождливо и очень скользко

Самая холодная ночь будет в субботу
Мария Трапезникова
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В субботу будет -10В субботу будет -10Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Конец недели в столице Урала будет дождливым и очень скользким, так что будьте предельно аккуратны на дорогах, чтобы не угодить ненароком в аварию. А синоптики рассказали, какие температуры ожидают нас в ближайшие дни.

Так, в четверг, 7 ноября, будет облачно с прояснениями, кое-где пройдет небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до +6…+8.

В ночь на 8 ноября будет также облачно с прояснениями. Температура опустится до -5. И днем, и ночью пройдет дождь, который в некоторых районах перейдет в снег. На дорогах может образоваться гололед, так что будьте внимательны и наденьте обувь на нескользящей подошве.

Ночь на 9 ноября будет самой холодной – до -10. Зато никаких осадков не будет. Днем в субботу потеплеет до -6.

Напомним, что накануне спасатели МЧС объявили экстренное предупреждение о сильных метелях и снегопадах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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