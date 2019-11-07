Четыре победы из четырех: уральские «лисицы» обыграли чешскую сборную

СЕГОДНЯ 06:10 2019-11-07T06:10:06+03:00

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Накануне состоялся матч четвертого тура группового этапа Евролиги, в ходе которого уральские «лисички» встретились с чешской командой «Прага» на их стадионе.

- Игра началась с «качелей», но благодаря результативной игре под щитами своей передней линии УГМК все же шел на шаг впереди, - рассказали в пресс-службе БК УГМК.

Третью десятиминутку наша сборная начала с рывка, зафиксировав максимальную 9-очковую разницу в свою пользу – 46:37. Заключительная четверть встречи уже полностью проходила под контролем УГМК.

Итоговый счет составил 74:67.

После четырех проведенных туров Евролиги «лисицы» со стопроцентным результатом возглавляют турнирную таблицу группы «А» и являются единственной командой из всех участников турнира, не потерпевшей ни одного поражения.

ИСТОЧНИК KP.RU