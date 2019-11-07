2019-11-07T06:10:06+03:00
Спорт

Четыре победы из четырех: уральские «лисицы» обыграли чешскую сборную

Итоговый счет составил 74:67
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: БК УГМКФото: БК УГМК
Изменить размер текста:

Накануне состоялся матч четвертого тура группового этапа Евролиги, в ходе которого уральские «лисички» встретились с чешской командой «Прага» на их стадионе.

- Игра началась с «качелей», но благодаря результативной игре под щитами своей передней линии УГМК все же шел на шаг впереди, - рассказали в пресс-службе БК УГМК.

Третью десятиминутку наша сборная начала с рывка, зафиксировав максимальную 9-очковую разницу в свою пользу – 46:37. Заключительная четверть встречи уже полностью проходила под контролем УГМК.

Итоговый счет составил 74:67.

После четырех проведенных туров Евролиги «лисицы» со стопроцентным результатом возглавляют турнирную таблицу группы «А» и являются единственной командой из всех участников турнира, не потерпевшей ни одного поражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Екатеринбург вошел в десятку самых новогодних городов России
За десять месяцев преступность на Урале выросла на 5,4%
«Они как зайцы бегают там»: на Сортировке иномарка сбила пенсионерку, которая переходила дорогу не по правилам
Уральские экскурсоводы бьют тревогу: туристам подняли цены за вход на Ганину Яму
На трассе под Екатеринбургом «Лада» протаранила бетонные блоки и влетела в фуру и иномарку
Под конец недели в Екатеринбурге будет дождливо и очень скользко
В Нижнем Тагиле медленно чинят дороги. На место выехал мэр
В Свердловской области ищут родственников погибшего больше ста лет назад священника
На Урале за неделю в больницы обратились 20 тысяч заболевших ОРВИ
В Нижнем Тагиле ищут девушку, пропавшую по пути с работы
К поискам пропавшего на Урале Анвара Сайпиева подключилась полиция
ГИБДД Екатеринбурга разыскивают водителя, сбившего пешехода на улице Крауля
«Будет поражать, и образовывать»: в Екатеринбурге может появиться филиал московского Пушкинского музея
В Екатеринбурге пройдет Ярмарка вакансий для горожан с ограниченными возможностями здоровья
В уральской колонии снимают художественный фильм с участием больше 30 осужденных
В центре Екатеринбурга снимают новую тротуарную плитку, уложенную две недели назад
Ушел в темной куртке и желтых кедах: на Урале пропал голубоглазый блондин
«Набросился с ножом»: уральцу, убившему своего товарища, дали 10 лет тюрьмы
В Нижнем Тагиле следователи проверят мужчину, который угрожал приставам покончить с собой
Дорожники перекроют движение на перекрестке Космонавтов – Челюскинцев
В Екатеринбурге пенсионерка отсудила у УК больше 300 тысяч за сломанный нос
«Пока взяли тайм-аут»: кинотеатр «Салют» в Екатеринбурге не закроют до января