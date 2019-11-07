В Нижнем Тагиле медленно чинят дороги. На место выехал мэр

СЕГОДНЯ 06:03 2019-11-07T06:05:28+03:00

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В Нижнем Тагиле, как и в Екатеринбурге, тоже не все в порядке с ремонтом дорог. Правда, не в центре города, а в одном отдельно взятом микрорайоне - “Муринские пруды”, где расположен ЖК “Запрудный”.

На ремонт дорог в этом месте еще в 2016 году сроком до конца текущего года заключили с компанией “Уралстроймонтаж”. Несмотря на небольшой срок, который остался на завершение всех работ, дела на месте идут не лучшим образом.

Территория не благоустроена, вокруг - горы щебня и сваленных в гору бетонных плит. Добавьте к этому осеннюю грязь. Жителям жилого микрорайона есть на что жаловаться. И есть кому - 6 ноября на место выехал главf города Владислав Пинаев.

Градоначальник заявил собравшимся на встрече, что мэрия держит вопрос на контроле с учетом сложной ситуации. До наступления морозов здесь проведут отсыпку подъездных путей, сделают временный заезд к ЖК, уберут бетонные плиты.

- В октябре дорожники начали благоустраивать и асфальтировать тротуар по улице Удовенко от Уральского проспекта до улице Захарова, а “Уралстроймонтаж” асфальтирует тротуар по улице Муринской, - заверил горожан Владислав Пинаев.

ИСТОЧНИК KP.RU