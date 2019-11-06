2019-11-06T19:43:28+03:00
Общество

В Свердловской области ищут родственников погибшего больше ста лет назад священника

Близкие Александра Адрианова нужны, чтобы опознать останки
Алина СУРИНА
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Фото: Собор преподобного Максима ИсповедникаФото: Собор преподобного Максима Исповедника
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В Свердловской области ищут родственников погибшего больше ста лет назад священника. Близкие Александра Адрианова нужны, чтобы опознать останки. Недавно в Нижней Туре нашли останки, которые могут принадлежать погибшему.

- Если провести анализ ДНК, то можно точно сказать, кому принадлежат останки в захоронении. Но для этого необходимо найти родственников Александра Адрианова. У Александра Адрианова было трое детей, - рассказал Протоиерей Сергий Архипов - настоятель храма во имя иконы Божией Матери «Живоносный источник» в городе Лесной.

Старший сын Сергей в 1919 году служил священником в Нижнетуринской тюрьме, затем отступал с колчаковцами и погиб где-то в Сибири. Анна 1888 года рождения) и Александр 1903 года рождения) жили в Нижней Туре до 1925 года, а затем уехали в Краснотурьинск. Дочь Анна вышла замуж за Александра Мещерякова и родила ему сына Бориса и дочь Лидию. Сын работал электромонтажником в Ленинграде, а дочь служила на Донбассе. Больше о потомках ничего неизвестно.

Священника убили в Нижней Туре, когда ему было 60 лет. Позднее его причислили к лику святых. Александр Адрианов боролся с пьянством и строил храмы.

Если вы что-то знаете о внуках, правнуках и других потомках Александра Адрианова , свяжитесь с Ново-Тихвинским женским монастырем: stukova1@sestry.ru или с храмом Трех Святителей: 89222044485 (священник Андрей Лимонов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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