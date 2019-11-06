2019-11-06T19:01:13+03:00
Общество

На Урале за неделю в больницы обратились 20 тысяч заболевших ОРВИ

В Роспотребнадзоре отметили снижение заболеваемости
Алина СУРИНА
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Больше половины заболевших за неделю-взрослыеБольше половины заболевших за неделю-взрослыеФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале за неделю в больницы обратились 20 тысяч заболевших ОРВИ. В Роспотребнадзоре отметили снижение заболеваемости в регионе. В Екатеринбурге за это время зарегистрировали почти 10 тысяч заболевших. Более половины - 53,3%, занимает взрослое население. Не смотря на это, дети также массово болеют, и учебные заведения города закрывают на карантины.

- Полностью закрыты 3 детских дошкольных учреждения и 1 школа. Частично приостановлен образовательный процесс в 65 детских садах (закрыто 73 группы), в 5 школах закрыто 5 классов, - рассказали в Роспотребнадзоре Свердловской области.

Эпидемиологи напоминают, что в организованных коллективах необходимо проведение активного выявления больных сотрудников и детей. Чтобы узнать, кто является разносчиком заболевания, нужно проводить опрос и осмотр медицинскими работниками. По словам специалистов, тех у кого есть подозрение на инфекции дыхательных путей, необходимо немедленно изолировать из коллектива. В период сезонного распространения простудных заболеваний особое внимание нужно обратить на усиление режима дезинфекции и обеспечить соблюдение температурного режима в помещениях и соблюдать режимы проветривания помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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