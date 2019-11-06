СЕГОДНЯ 18:32 2019-11-06T18:36:38+03:00

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В Нижнем Тагиле ищут девушку, пропавшую по пути с работы. 28-летняя Юлия Северова не выходит на связь уже четыре дня. Второго ноября она вышла с работы и пропала - ее телефон стал недоступен. Сейчас он периодически включается, но на звонки никто не отвечает. За помощью в поисках обратился сожитель Юлии.

В полиции подтвердили информацию о пропаже девушки. Они рассказали, что Юлия пропадала и раньше, но родственники не обращались в полицию.

В день пропажи Юлия была одета в бежевое драповое пальто, с собой у нее был чёрный рюкзак с рисунком в виде звёзд. Если вы видели девушку, сообщите об этом по телефону 8 (3435) 47-71-02 либо по линии 02.

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU