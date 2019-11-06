2019-11-06T18:46:59+03:00
Общество

К поискам пропавшего на Урале Анвара Сайпиева подключилась полиция

О пропаже молодого человека сообщила его мать
Алина СУРИНА
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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К поискам пропавшего на Урале Анвара Сайпиева подключилась полиция. О том, что сын не появляется дома и не выходит на связь сообщила его мать. 26-летний Анвар пропал в Верхней Синячихе 26 октября. В тот же день он последний раз был в сети во «ВКонтакте». Мама забила тревогу через два дня.

- 28 октября в отделение полиции обратилась местная жительница с заявлением о том, что 26 октября в 10.00 часов ее сын Сайпиев Анвар Асхатович 22.01.1993 года рождения ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся, - рассказали в полиции Екатеринбурга.

Сотрудники полиции осмотрели личные вещи молодого человека в его доме и опросили соседей. Кроме того, они осмотрели городские вокзалы, больницы и пообщались с таксистами. Молодого человека ищут сотрудники полиции и волонтеры по всей области.

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

Приметы: рост 160 - 165 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темно-русые, короткие, брови прямые, глаза серо-голубые, нос прямой.

Был одет: куртка темно-синяя с капюшоном, джинсы синего цвета, на ногах туфли в виде полукед желтого цвета. При себе документов и денежных средств не имел.

Если вы знаете, где может находится Анвар Сайпиев, обращайтесь в МВД России «Алапаевский» по телефонам: 8(34346)3-42-25 и «02» или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8(343)358-71-61.

ИСТОЧНИК KP.RU

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