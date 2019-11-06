ГИБДД Екатеринбурга разыскивают водителя, сбившего пешехода на улице Крауля

СЕГОДНЯ 17:35 2019-11-06T17:37:40+03:00

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ГИБДД Екатеринбурга разыскивают водителя, сбившего пешехода в 23:50 в субботу на Крауля, 74. Мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора и попал под колеса поворачивающей с улицы Викулова легковушки. Водитель скрылся с места аварии.

- По предварительной информации, водитель, управляя транспортным средством «Лада», при осуществлении правого поворота в сторону улицы Крауля, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортных средств на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

52- летнего мужчину увезли с переломом правой голени в больницу. Госавтоинспекторы просят очевидцев наезда на пешехода позвонить по телефону: 8 (908) 632 43 67.

ИСТОЧНИК KP.RU