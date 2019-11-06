«Будет поражать, и образовывать»: в Екатеринбурге может появиться филиал московского Пушкинского музея
В Екатеринбурге может появиться филиал московского Пушкинского музея. Открыть его планируют на базе Центра современного искусства. Филиал будет работать как культурный и образовательный центр. Возможность открытия новой культурной площадки в Екатеринбурге губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил сегодня с директором музея Марией Лошак.
Фото: департамент информационной политики
- Пушкинский музей со всей его фантастической историей, со всеми его мифами, со всеми его возможностями приходит в Екатеринбург. Это будет центр с нашумевшими выставками, с его мощными возможностями, который будет поражать и образовывать. В Екатеринбурге уже действительно фантастическая база, связанная с современным искусством, - высказала свое мнение на встрече с губернатором Марина Лошак.
Евгений Куйвашев во время встречи отметил, что рассчитывает, что Екатеринбург и другие города Свердловской области станут площадкой для новых выставочных проектов с использованием ресурсов музея имени Пушкина.
ИСТОЧНИК KP.RU