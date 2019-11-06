2019-11-06T17:03:47+03:00
Общество

«Будет поражать, и образовывать»: в Екатеринбурге может появиться филиал московского Пушкинского музея

Открыть его планируют на базе Центра современного искусства
Алина СУРИНА
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Фото: группа ВКонтакте Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.Фото: группа ВКонтакте Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
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В Екатеринбурге может появиться филиал московского Пушкинского музея. Открыть его планируют на базе Центра современного искусства. Филиал будет работать как культурный и образовательный центр. Возможность открытия новой культурной площадки в Екатеринбурге губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил сегодня с директором музея Марией Лошак.

Фото: департамент информационной политики

Фото: департамент информационной политики

- Пушкинский музей со всей его фантастической историей, со всеми его мифами, со всеми его возможностями приходит в Екатеринбург. Это будет центр с нашумевшими выставками, с его мощными возможностями, который будет поражать и образовывать. В Екатеринбурге уже действительно фантастическая база, связанная с современным искусством, - высказала свое мнение на встрече с губернатором Марина Лошак.

Евгений Куйвашев во время встречи отметил, что рассчитывает, что Екатеринбург и другие города Свердловской области станут площадкой для новых выставочных проектов с использованием ресурсов музея имени Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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