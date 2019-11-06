СЕГОДНЯ 16:24 2019-11-06T16:24:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге пройдет Ярмарка вакансий для горожан с ограниченными возможностями здоровья. Принять на работу людей с инвалидностью придут шесть работодателей. Рабочие места в этих организациях предоставляются по квоте. Екатеринбуржцам, которые придут на Ярмарку, помогут специалисты центра занятости.

- Они расскажут посетителям обо всех формах трудоустройства. Кроме того людям с ограниченными возможностями здоровья расскажут о программе сопровождения, в рамках которой профессионалы научат человека с инвалидностью составлять резюме, презентовать себя, успешно проходить собеседование и ориентироваться на рынке труда, а также сопроводят к работодателю, - рассказали в департаменте информационной политики.

Ярмарка вакансий пройдет завтра - 7 ноября в 12.00 в Екатеринбургском центре занятости на Шейнкмана, 22.

ИСТОЧНИК KP.RU