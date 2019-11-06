2019-11-06T15:00:48+03:00
Общество

В уральской колонии снимают художественный фильм, в котором снимутся больше 30 осужденных

Одну из главных ролей исполнит брат режиссера Сигарева
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
Изменить размер текста:

В ИК-12, которая находится под Нижним Тагилом, начали снимать короткометражный художественный фильм «Прощание». Идея съемок принадлежит Юрию Сигареву, брату режиссера Василия Сигарева.

- Он и еще один заключенный, Игорь Червоткин, играют главные роли в картине. В общей сложности, в съемках задействованы больше 30 осужденных, - добавили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. – Фильм показывает и внутреннее убранство колонии, и его территорию.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

К съемочной группе подключились представители Екатеринбургского театра «Шарманка» - Александр Белов (известный по сериалу «Реальные пацаны») и еще три профессиональных актера. Церковными реквизитами поделилась Екатеринбургская епархия.

- Своим сюжетом фильм хочет донести до зрителя одну из основ православной веры на жизненном примере главного героя, - добавили в ГУФСИН.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Старт съемкам был дан 4 ноября, а закончить их планируется во второй половине 2020 года. Тогда же фильм представят зрителям.

В уральской колонии снимают художественный фильм.Видео: ГУФСИН по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Екатеринбурга снимают новую тротуарную плитку, уложенную две недели назад
Ушел в темной куртке и желтых кедах: на Урале пропал голубоглазый блондин
«Набросился с ножом»: уральцу, убившему своего товарища, дали 10 лет тюрьмы
В Нижнем Тагиле следователи проверят мужчину, который угрожал приставам покончить с собой
Дорожники перекроют движение на перекрестке Космонавтов – Челюскинцев
В Екатеринбурге пенсионерка отсудила у УК больше 300 тысяч за сломанный нос
«Пока взяли тайм-аут»: кинотеатр «Салют» в Екатеринбурге не закроют до января
Уральцев, укравших лизинговые фуры и экскаваторы на 36 миллионов, отправили под суд
Выставка костюмов «Мода в пути. Из Фонда Александра Васильева» откроется на железнодорожном вокзале Екатеринбург
В центре Екатеринбурга за 35 миллионов продают трехэтажную квартиру-лофт со стеклянным потолком
Екатеринбург вошел в десятку городов России с лучшими дорогами
Свердловская прокуратура проводит проверку из-за маленького мальчика, провалившегося под лед
На Урал обрушатся метели: спасатели рассказали, что делать, если замело в горах
Пытался спасти женщину, но получил локтем в лицо: на Урале будут судить мужчину, ударившего участкового
В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Пекин»
Почти половина екатеринбуржцев не знают, в честь кого назван город
Построят велодорожки и зоны отдыха: в Екатеринбурге реконструируют мост через Ольховку
Притворился водителем, которому нужна работа: пристав забрал у уральца самосвал за долги в 220 тысяч
Гигантская пробка в обе стороны: в центре Екатеринбурга трамвай протаранил «пятерку»
В Екатеринбурге открыли частный роддом с ЭКО и современными операционными
В Екатеринбурге искусствоведы и историки восстановят «Девушку с веслом»
Власти Екатеринбурга продлили обсуждение генплана
Баскетболисты «Урала» проиграли московскому ЦСКА-2
Автомобилисты Екатеринбурга выбирают дату, когда смогут выстроиться в огромную автоелку
В Свердловской области директора школы обвиняют в мошенничестве
В Екатеринбурге озеленят крыши зданий и создадут новые парки и скверы
Алексей Федорченко начал снимать фильм про Кавказ в заброшенной больнице в Зеленой роще