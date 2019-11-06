В уральской колонии снимают художественный фильм, в котором снимутся больше 30 осужденных

СЕГОДНЯ 14:58 2019-11-06T15:00:48+03:00

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В ИК-12, которая находится под Нижним Тагилом, начали снимать короткометражный художественный фильм «Прощание». Идея съемок принадлежит Юрию Сигареву, брату режиссера Василия Сигарева.

- Он и еще один заключенный, Игорь Червоткин, играют главные роли в картине. В общей сложности, в съемках задействованы больше 30 осужденных, - добавили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. – Фильм показывает и внутреннее убранство колонии, и его территорию.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

К съемочной группе подключились представители Екатеринбургского театра «Шарманка» - Александр Белов (известный по сериалу «Реальные пацаны») и еще три профессиональных актера. Церковными реквизитами поделилась Екатеринбургская епархия.

- Своим сюжетом фильм хочет донести до зрителя одну из основ православной веры на жизненном примере главного героя, - добавили в ГУФСИН.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Старт съемкам был дан 4 ноября, а закончить их планируется во второй половине 2020 года. Тогда же фильм представят зрителям.

В уральской колонии снимают художественный фильм.Видео: ГУФСИН по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU