Ушел в темной куртке и желтых кедах: на Урале пропал голубоглазый блондин

СЕГОДНЯ 14:15 2019-11-06T14:16:58+03:00

Анвар Сайпев не выходит на связь с 26 октября

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В Верхней Синячихе объявили в розыск 26-летнегом Анвара Сайпиева. Парень не выходит на связь с вечера 26 октября. В тот же день он последний раз был онлайн во «ВКонтакте».

На момент пропажи Анвар был одет: куртка тёмно - синего цвета, джинсы синего цвета, кеды с жёлтым верхом. Приметы : рост 160-165, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, светлые волосы. Был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, желтые кеды.

Ориентировка отряда

- Всем кому, что либо известно о месте нахождении Анвара Ашхатовича, огромная просьба звонить руководителю отряда Наталии " ЛИСА" +7-9000-44-02-20 , или заместителю руководителя отряда Марии Шкоде +7-900-203-6662. Требуется помощь в максимальном распространении информации по сетевым ресурсам. Нам очень нужна ваша помощь! - сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU