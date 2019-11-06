2019-11-06T13:57:05+03:00
Происшествия

«Набросился с ножом»: уральцу, убившему своего товарища, дали 10 лет тюрьмы

Он несколько раз ударил знакомого в шею
Мария Трапезникова
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Мужчине дали 10 лет и 6 месяцев колонии особого режимаМужчине дали 10 лет и 6 месяцев колонии особого режимаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Туринске под суд отправили местного 67-летнего жителя, которого обвиняют в убийстве. Инцидент произошел вечером 3 мая этого года. Во время пьяного застолья он поругался со своим знакомым, мужчиной 48 лет.

- В ходе ссоры он схватился за кухонный нож и причинил им товарищу несколько ранений, в том числе, в область шеи, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

От полученных травм мужчина скончался на месте, до приезда «скорой». Подсудимому назначили 10 лет и 6 месяцев колонии особого режима и последующим ограничением свободы на год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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