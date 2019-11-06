В Нижнем Тагиле следователи проверят мужчину, который угрожал приставам покончить с собой

СЕГОДНЯ 13:10 2019-11-06T14:17:43+03:00

Сейчас с ситуацией разбирается СК и выясняет, что стало причиной инцидента Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Нижнем Тагиле местный житель грозился покончить с собой перед судебными приставами. В связи с этим СК по Свердловской области организовал проверку.

- Сегодня днем следователям по Тагилстроевскому району поступила информация о том, что гражданин, проживающий в одной из квартир, угрожает самосожжением, - рассказали в пресс-службе.

Как рассказали в пресс-службе УФССП России по региону, в отношении трех жильцов было возбуждено три исполнительных производства с требованием освободить квартиру. Ее забирали из-за долгов в 25 миллионов. Жильцов неоднократно предупреждали о последствиях их отказала покидать жилье.

- Ранее выселение было отложено из-за болезни одной из жительниц. На сегодняшний день она вышла на поправку, поэтому оснований для отсрочки нет, - объяснили в пресс-службе.

Сами должники обращались в суд, чтобы обжаловать решение, однако там его оставили без изменений.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Для этого необходимо будет провести ряд проверочных мероприятий. По итогам будет принято процессуальное решение. Выселение временно приостановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU