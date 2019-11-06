Дорожники перекроют движение на перекрестке Космонавтов – Челюскинцев

СЕГОДНЯ 12:12 2019-11-06T12:12:16+03:00

В ночь с 7 на 8 ноября там будут чинить трубы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь с 7 на 8 ноября там будут чинить трубы

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В Екатеринбурге дорожники временно закроют перекресток улиц Космонавтов – Челюскинцев. На участке будут проходить работы по ремонту тепломагистрали. Движение перекроют с 00:00 7 ноября до 04:30 8 ноября.

- Для машин, за счет одной из полос движение в сторону Мамина-Сибиряка, будет организован правый поворот с проспекта Космонавтов на улицу Челюскинцев, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Из-за этого временно поменяют движение нескольких троллейбусов, рассказываем, каких и как:

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Водителей просят быть предельно внимательными и заранее планировать свой маршрут для объездов.

ИСТОЧНИК KP.RU