2019-11-06T12:12:16+03:00
Общество

Дорожники перекроют движение на перекрестке Космонавтов – Челюскинцев

В ночь с 7 на 8 ноября там будут чинить трубы
Мария Трапезникова
Поделиться:
В ночь с 7 на 8 ноября там будут чинить трубыВ ночь с 7 на 8 ноября там будут чинить трубыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге дорожники временно закроют перекресток улиц Космонавтов – Челюскинцев. На участке будут проходить работы по ремонту тепломагистрали. Движение перекроют с 00:00 7 ноября до 04:30 8 ноября.

- Для машин, за счет одной из полос движение в сторону Мамина-Сибиряка, будет организован правый поворот с проспекта Космонавтов на улицу Челюскинцев, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Из-за этого временно поменяют движение нескольких троллейбусов, рассказываем, каких и как:

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Водителей просят быть предельно внимательными и заранее планировать свой маршрут для объездов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге пенсионерка отсудила у УК больше 300 тысяч за сломанный нос
«Пока взяли тайм-аут»: кинотеатр «Салют» в Екатеринбурге не закроют до января
Более 300 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредитам благодаря использованию «Мультикарты»
Уральцев, укравших лизинговые фуры и экскаваторы на 36 миллионов, отправили под суд
Выставка костюмов «Мода в пути. Из Фонда Александра Васильева» откроется на железнодорожном вокзале Екатеринбург
В центре Екатеринбурга за 35 миллионов продают трехэтажную квартиру-лофт со стеклянным потолком
Екатеринбург вошел в десятку городов России с лучшими дорогами
Свердловская прокуратура проводит проверку из-за маленького мальчика, провалившегося под лед
На Урал обрушатся метели: спасатели рассказали, что делать, если замело в горах
Пытался спасти женщину, но получил локтем в лицо: на Урале будут судить мужчину, ударившего участкового
В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Пекин»
Почти половина екатеринбуржцев не знают, в честь кого назван город
Построят велодорожки и зоны отдыха: в Екатеринбурге реконструируют мост через Ольховку
Притворился водителем, которому нужна работа: пристав забрал у уральца самосвал за долги в 220 тысяч
Гигантская пробка в обе стороны: в центре Екатеринбурга трамвай протаранил «пятерку»
В Екатеринбурге открыли частный роддом с ЭКО и современными операционными
В Екатеринбурге искусствоведы и историки восстановят «Девушку с веслом»
Власти Екатеринбурга продлили обсуждение генплана
Баскетболисты «Урала» проиграли московскому ЦСКА-2
Автомобилисты Екатеринбурга выбирают дату, когда смогут выстроиться в огромную автоелку
В Свердловской области директора школы обвиняют в мошенничестве
В Екатеринбурге озеленят крыши зданий и создадут новые парки и скверы
Алексей Федорченко начал снимать фильм про Кавказ в заброшенной больнице в Зеленой роще