2019-11-06T11:19:03+03:00
Экономика

Более 300 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредитам благодаря использованию «Мультикарты»

ВТБ подвел итоги первого года действия бонусной опции «Заемщик»
Поделиться:
ВТБ запустил опцию «Заемщик» в дополнение к «Мультикарте» осенью 2018 годаВТБ запустил опцию «Заемщик» в дополнение к «Мультикарте» осенью 2018 года
Изменить размер текста:

ВТБ подвел итоги первого года действия бонусной опции «Заемщик», которая позволяет держателям «Мультикарты» снижать ставки по кредитам при совершении ежедневных покупок. На сегодняшний день уже более 300 тысяч клиентов банка улучшили условия обслуживания своих кредитов наличными, ипотеки или кредитных карт.

За год действия акции более 220 тысяч клиентов снизили ставку по кредиту наличными, около 104 тысяч клиентов – по ипотеке и более двух тысяч – по кредитным картам.

ВТБ запустил опцию «Заемщик» в дополнение к «Мультикарте» осенью 2018 года. Совершая привычные ежедневные покупки, клиент может снизить ставку на 3 п.п. по кредиту наличными или на 0,6 п.п. по ипотеке и до 10 п.п. - по кредитной карте.

«Флагманский проект ВТБ «Мультикарта» предоставляет на выбор клиента несколько бонусных опций, которые можно менять ежемесячно в зависимости от своих потребностей. «Заемщик» - сейчас одна из самых популярных. Для новых клиентов в месяц оформления «Мультикарты» мы предоставляем максимальный процент дисконта независимо от суммы совершенных покупок. Если у клиента несколько кредитов, то ставка снижается по тому из них, где задолженность больше», - прокомментировал Сергей Миловский, вице-президент, начальник управления розничных транзакционных продуктов ВТБ.

Опция доступна для всех владельцев «Мультикарты» в виде дисконта к ставке в зависимости от суммы совершаемых покупок. Чем больше транзакций совершает клиент, тем меньше становится ставка по его основному займу. Предложение касается как действующих, так и планируемых кредитов.

Подключить опцию «Заемщик» можно в интернет и мобильном банке ВТБ-Онлайн, по телефону или в любом отделении банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дорожники перекроют движение на перекрестке Космонавтов – Челюскинцев
В Екатеринбурге пенсионерка отсудила у УК больше 300 тысяч за сломанный нос
«Пока взяли тайм-аут»: кинотеатр «Салют» в Екатеринбурге не закроют до января
Уральцев, укравших лизинговые фуры и экскаваторы на 36 миллионов, отправили под суд
Выставка костюмов «Мода в пути. Из Фонда Александра Васильева» откроется на железнодорожном вокзале Екатеринбург
В центре Екатеринбурга за 35 миллионов продают трехэтажную квартиру-лофт со стеклянным потолком
Екатеринбург вошел в десятку городов России с лучшими дорогами
Свердловская прокуратура проводит проверку из-за маленького мальчика, провалившегося под лед
На Урал обрушатся метели: спасатели рассказали, что делать, если замело в горах
Пытался спасти женщину, но получил локтем в лицо: на Урале будут судить мужчину, ударившего участкового
В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Пекин»
Почти половина екатеринбуржцев не знают, в честь кого назван город
Построят велодорожки и зоны отдыха: в Екатеринбурге реконструируют мост через Ольховку
Притворился водителем, которому нужна работа: пристав забрал у уральца самосвал за долги в 220 тысяч
Гигантская пробка в обе стороны: в центре Екатеринбурга трамвай протаранил «пятерку»
В Екатеринбурге открыли частный роддом с ЭКО и современными операционными
В Екатеринбурге искусствоведы и историки восстановят «Девушку с веслом»
Власти Екатеринбурга продлили обсуждение генплана
Баскетболисты «Урала» проиграли московскому ЦСКА-2
Автомобилисты Екатеринбурга выбирают дату, когда смогут выстроиться в огромную автоелку
В Свердловской области директора школы обвиняют в мошенничестве
В Екатеринбурге озеленят крыши зданий и создадут новые парки и скверы
Алексей Федорченко начал снимать фильм про Кавказ в заброшенной больнице в Зеленой роще