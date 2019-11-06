Уральцев, укравших лизинговые фуры и экскаваторы на 36 миллионов, отправили под суд

СЕГОДНЯ 11:10 2019-11-06T11:11:42+03:00

Три мужчины обокрали четыре лизинговых компании на 36 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге под суд отправили трех местных жителей, которых обвиняют в краже лизинговой техники на 36 миллионов рублей. В октябре 2014 года один из них, мужчина 56 лет, подготовил фиктивные документы о том, что он – юридическое лицо.

- После этого он пришел в офис лизинговой компании, где номинальный директор подписала договор аренды, согласно которой мужчина получил в аренду фуру стоимостью больше 5,3 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Чтобы подтвердить фиктивную сделку, мужчина перевел, в качестве первоначального платежа, на счет компании больше 1,1 миллиона рублей.

- После этого мужчина зарегистрировал фуру и записал на себя. Точно также он похитил экскаватор, стоимостью больше 7,6 миллионов, и полуприцеп, стоимостью больше 3,1 миллиона рублей, - рассказали в прокуратуре.

Таким образом он обманул две компании на 16,1 миллион рублей. А в период с 2014 по 2015 год он подключил к своим преступлениям еще двух человек. Все вместе они похитили 8 машин у трех компаний.

На всех троих завели уголовные дела, которые чуть позже передали в Верх-Исетский суд Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU