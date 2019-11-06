Выставка костюмов «Мода в пути. Из Фонда Александра Васильева» откроется на железнодорожном вокзале Екатеринбург

СЕГОДНЯ 11:00 2019-11-06T11:00:24+03:00

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8 ноября на железнодорожном вокзале Екатеринбург откроется уникальная выставка костюмов «Мода в пути. Из Фонда Александра Васильева». Известный историк моды разработал ее специально для российских железных дорог. Екатеринбург станет четвертым городом, принимающим эту экспозицию.

Путешествия и мода всегда были связаны между собой. В России символом моды на путешествия стала Транссибирская магистраль - главная артерия страны. Ее строительство началось еще в 1891 году, при царствовании Александра III, и продолжилось при всех последующих правителях. Более чем за сто лет мода продефилировала через пассажирские вагоны всех трех классов – именно столько их было до революции. Как писал Александр Блок, «молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели». Желтыми и синими были вагоны первого и второго класса, зеленые вагоны – третий класс. Наряды, которые можно было увидеть на железной дороге, варьировались от роскошных, созданных именитыми кутюрье (с мехами, шляпами и изысканным багажом), до самых простых, в которых путешествовали переселенцы на Дальний Восток. Эти контрасты наглядно демонстрирует коллекция Александра Васильева.

Экспозиция хронологически структурирована по важнейшим вехам российской истории и периодам развития моды. Период конца XIX века расскажет посетителям о викторианской моде, которую невозможно представить без длинных женских платьев с тюрнюрами, пышных рукавов «жиго», корсетов, шляп и дорожных накидок. Их сменят наряды эпохи модерн, вступившей в свои права в 1900-е годы. Затем - повествование о революции и НЭПе, сталинской эпохе, хрущевской оттепели, брежневском застое, перестройке и «лихих» 90-х, закончившихся миллениумом. Для молодого поколения многие экспонаты коллекции станут открытием.

Все желающие смогут познакомиться с ретроспективой дорожного костюма на 2 этаже железнодорожного вокзала Екатеринбург, в зале №7. Выставка будет работать до конца декабря.

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В первоначальном своем смысле вокзал – это не просто станция на железной дороге, а место для увеселения («воксал» – от англ. Vauxhall – название общественного сада, располагавшегося в одноименном пригороде Лондона). Раньше на вокзалах проходили концерты, художественные выставки и театральные постановки. ОАО «РЖД» возрождает эту добрую традицию и приглашает к сотрудничеству лучшие творческие коллективы и популярных авторов.