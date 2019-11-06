В центре Екатеринбурга за 35 миллионов продают трехэтажную квартиру-лофт со стеклянным потолком
В самом центре Екатеринбурга, на улице Энгельса, продают просторную трехэтажную квартиру-лофт со стеклянным потолком. Отдать за отличный вид неба над головой придется 35 миллионов рублей. Квартира находится на 10 этаже, общая площадь ее – 177 «квадратов».
- Здесь мало замкнутых пространств, зато много свободы и воздуха. Это жилье для современной жизни, - отмечается в объявлении, опубликованном на сайте N1.RU. – Три этажа и второй свет позволят вам ощущать отсутствие границ и близость солнечного света. Это квартира для тех, кто ценит современность и уединение.
Фото: портал N1.RU
В качестве бонусов к квартире прилагаются пешеходная улица Красноармейская, БЦ «Высоцкий» напротив, детский сад и школа.
Фото: портал N1.RU
Фото: портал N1.RU
Фото: портал N1.RU
Фото: портал N1.RU
ИСТОЧНИК KP.RU