В центре Екатеринбурга за 35 миллионов продают трехэтажную квартиру-лофт со стеклянным потолком

СЕГОДНЯ 10:54 2019-11-06T10:55:51+03:00

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В самом центре Екатеринбурга, на улице Энгельса, продают просторную трехэтажную квартиру-лофт со стеклянным потолком. Отдать за отличный вид неба над головой придется 35 миллионов рублей. Квартира находится на 10 этаже, общая площадь ее – 177 «квадратов».

- Здесь мало замкнутых пространств, зато много свободы и воздуха. Это жилье для современной жизни, - отмечается в объявлении, опубликованном на сайте N1.RU. – Три этажа и второй свет позволят вам ощущать отсутствие границ и близость солнечного света. Это квартира для тех, кто ценит современность и уединение.

Фото: портал N1.RU

В качестве бонусов к квартире прилагаются пешеходная улица Красноармейская, БЦ «Высоцкий» напротив, детский сад и школа.

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU