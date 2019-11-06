2019-11-06T10:38:25+03:00
Общество

Екатеринбург вошел в десятку городов России с лучшими дорогами

Инспекторы для составления рейтинга проехались по 56 городам
Мария Трапезникова
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Екатеринбург за два года значительно поднялся в рейтингеЕкатеринбург за два года значительно поднялся в рейтингеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Столица Урала вошла в топ-10 городов, с самыми качественными и безопасными дорогами в России. К таким выводам пришла «Дорожная инспекция ОНФ».

- В ходе рейдов эксперты исследовали общее состояние улично-дорожной сети, безопасность на дорогах в 56 городах, - рассказали в департаменте информполитики. – Также в 33 городах проанализировали доступность городской среды.

Инспекторы проехались по городу 13 сентября, они посмотрели на главные центральные улицы: Ленина, 8 Марта, Хомякова, Радищева. Всем дорогам поставили высокие оценки. По результатам исследования Екатеринбург занял седьмое место в рейтинге.

По уровню безопасности дорог Екатеринбург занял шестое место, а по уровню городской среды – пятое. Отметим, что в рейтинге за 2017 год столица Урала располагалась в середине списка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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