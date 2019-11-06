Екатеринбург вошел в десятку городов России с лучшими дорогами
Столица Урала вошла в топ-10 городов, с самыми качественными и безопасными дорогами в России. К таким выводам пришла «Дорожная инспекция ОНФ».
- В ходе рейдов эксперты исследовали общее состояние улично-дорожной сети, безопасность на дорогах в 56 городах, - рассказали в департаменте информполитики. – Также в 33 городах проанализировали доступность городской среды.
Инспекторы проехались по городу 13 сентября, они посмотрели на главные центральные улицы: Ленина, 8 Марта, Хомякова, Радищева. Всем дорогам поставили высокие оценки. По результатам исследования Екатеринбург занял седьмое место в рейтинге.
По уровню безопасности дорог Екатеринбург занял шестое место, а по уровню городской среды – пятое. Отметим, что в рейтинге за 2017 год столица Урала располагалась в середине списка.
ИСТОЧНИК KP.RU