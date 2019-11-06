2019-11-06T09:36:14+03:00
Происшествия

Пытался спасти женщину, но получил локтем в лицо: на Урале будут судить мужчину, ударившего участкового

От удара у полицейского случилось сотрясение мозга
Евгений Стоянов
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Участковый попытался вывести дебошира из квартирыУчастковый попытался вывести дебошира из квартирыФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале 36-летний мужчина ударил участкового, пытавшегося защитить женщину.

Все произошло 2 августа нынешнего года в Кировграде.

- У обвиняемого, находящегося в состоянии алкогольного опьянения произошел конфликт с сожительницей, в ходе которого он хотел причинить ей побои, в связи с чем она вызвала сотрудников полиции, - рассказывают «КП-Екатеринбург» следственном отделе СКР по Кировграду.

Когда двое полицейских приехали в квартиру, то один из них стал опрашивать девушку на кухне, а второй силовик стал говорить с мужчиной.

Полицейский предложил дебоширу пройти в служебный автомобиль, чтобы проехать в дежурную часть для разбирательства. Но в планы мужчины это не входило, он начал уходить от полицейского в другую комнату.

Тогда участковый взял его за предплечье, чтобы вывести из квартиры.

- Осознавая, что перед ним находится сотрудник полиции при исполнении своих должностных обязанностей, обвиняемый скинул со своего предплечья руку участкового и локтем левой руки нанес ему удар в лицо, - уточнили в следственном отделе СКР по Кировграду.

Позже медики диагностировали у участкового сотрясение мозга и ушиб лица.

Следователи завели на мужчину уголовное дело по первой части статьи 318 (Применение насилия в отношении представителя власти).

- Обвиняемый трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался, не женат, детей на иждивении не имеет, - уточнили в СК.

В ведомстве рассказали, что обвиняемый, который устроил дома вечеринку 2 августа - в День ВДВ, отношения к Воздушно-десантным войскам не имеет.

Сейчас следователи Кировграда закончили расследование по этому уголовному делу и направили материалы в прокуратуру для утверждения обвинения.

Если мужчину признают виновным, то ему будет грозить штраф до 200 тысяч, либо срок в колонии до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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