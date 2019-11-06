Почти половина екатеринбуржцев не знают, в честь кого назван город

СЕГОДНЯ 09:06 2019-11-06T09:10:14+03:00

А еще часть уверена, что столица Урала носит имя святой Екатерины

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В Екатеринбурге в середине октября прошел опрос по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины. Цифры исследования, проводимого сразу после него, показали, что почти половина екатеринбуржцев, 38%, не знают, в честь кого назван их город.

- В байки про святую Катерину верят только те, кто до сих пор ждет от нее дворянина. Однако страшно другое: в городе, где Екатерине II не посвящено ничего (даже конфет нет), 38% горожан уверены, что город назван в честь нее, - отмечает общественник Дмитрий Москвин у себя в сообществе.

Фото: Дмитрий Москвин

На фотографии, которую он приложил к своему посту, видно, что 18% горожан заявили, что уральская столица названа в честь Святой Великомученницы Екатерины. Еще 7% либо не смогли ответить, либо рассказали, что ни один из вариантов не подходит.

Сам Москвин отметил, что цифры взяты из социологического исследования, которое, кстати, скоро будет доступно для общего пользования.

Напомним, что опрос прошел в Екатеринбурге 13 октября. Жители выбирали, где построить храм святой Екатерины. Из двух имеющихся вариантов – Приборостроительный завод и Макаровский мост – победил первый с перевесом почти в 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU