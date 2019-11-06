Построят велодорожки и зоны отдыха: в Екатеринбурге реконструируют мост через Ольховку

СЕГОДНЯ 08:22 2019-11-06T08:23:49+03:00

На новом пешеходном мосту установят фонари, велодорожки и зоны для отдыха Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге отреставрируют мост через реку Ольховку и набережную, прилегающую к ней. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский.

- В реконструкцию будет включено: организация пешеходных и велосипедных дорожек, установлены фонари, архитектурные подсветки, тематические зоны отдыха, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В ближайшие два года в планах – работы по благоустройству набережной реки Исеть, только уже на участке от Челюскинцев до моста УрГУПС.

Кстати, сегодня мы рассказывали, что власти города продлили обсуждения генплана. Оставить свой отзыв можно до 27 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU