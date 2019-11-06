2019-11-06T08:23:49+03:00
Общество

Построят велодорожки и зоны отдыха: в Екатеринбурге реконструируют мост через Ольховку

Постановление уже подписано главой города
Мария Трапезникова
Поделиться:
Комментарии: comments1
На новом пешеходном мосту установят фонари, велодорожки и зоны для отдыхаНа новом пешеходном мосту установят фонари, велодорожки и зоны для отдыхаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге отреставрируют мост через реку Ольховку и набережную, прилегающую к ней. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский.

- В реконструкцию будет включено: организация пешеходных и велосипедных дорожек, установлены фонари, архитектурные подсветки, тематические зоны отдыха, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В ближайшие два года в планах – работы по благоустройству набережной реки Исеть, только уже на участке от Челюскинцев до моста УрГУПС.

Кстати, сегодня мы рассказывали, что власти города продлили обсуждения генплана. Оставить свой отзыв можно до 27 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свердловская прокуратура проводит проверку из-за маленького мальчика, провалившегося под лед
На Урал обрушатся метели: спасатели рассказали, что делать, если замело в горах
Пытался спасти женщину, но получил локтем в лицо: на Урале будут судить мужчину, ударившего участкового
В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Пекин»
Почти половина екатеринбуржцев не знают, в честь кого назван город
Притворился водителем, которому нужна работа: пристав забрал у уральца самосвал за долги в 220 тысяч
Гигантская пробка в обе стороны: в центре Екатеринбурга трамвай протаранил «пятерку»
В Екатеринбурге открыли частный роддом с ЭКО и современными операционными
В Екатеринбурге искусствоведы и историки восстановят «Девушку с веслом»
Власти Екатеринбурга продлили обсуждение генплана
Баскетболисты «Урала» проиграли московскому ЦСКА-2
Автомобилисты Екатеринбурга выбирают дату, когда смогут выстроиться в огромную автоелку
В Свердловской области директора школы обвиняют в мошенничестве
В Екатеринбурге озеленят крыши зданий и создадут новые парки и скверы
Алексей Федорченко начал снимать фильм про Кавказ в заброшенной больнице в Зеленой роще