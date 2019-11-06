Притворился водителем, которому нужна работа: пристав забрал у уральца самосвал за долги в 220 тысяч
Судебные приставы конфисковали у уральца самосвал из-за долгов в 220 тысяч рублей. С оплатой он не торопился, но являлся владельцем грузовика Ford, за который и нужно было погасить налоги.
- Грузовик находится на стоянке большегрузов в городе, однако установить его местонахождение приставам не удавалось, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
Тогда пристав решили схитрить: он позвонил должнику и прикинулся водителем, который хочет устроиться на работу. Он предложил встретиться, чтобы осмотреть самосвал на месте.
Так должник и попался. Грузовик арестовали и оставили мужчине на хранение без права собственности.
ИСТОЧНИК KP.RU