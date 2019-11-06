2019-11-06T08:14:04+03:00
Общество

Притворился водителем, которому нужна работа: пристав забрал у уральца самосвал за долги в 220 тысяч

Он долго не мог установить местоположение грузовика и решил схитрить
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской областиФото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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Судебные приставы конфисковали у уральца самосвал из-за долгов в 220 тысяч рублей. С оплатой он не торопился, но являлся владельцем грузовика Ford, за который и нужно было погасить налоги.

- Грузовик находится на стоянке большегрузов в городе, однако установить его местонахождение приставам не удавалось, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Тогда пристав решили схитрить: он позвонил должнику и прикинулся водителем, который хочет устроиться на работу. Он предложил встретиться, чтобы осмотреть самосвал на месте.

Так должник и попался. Грузовик арестовали и оставили мужчине на хранение без права собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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