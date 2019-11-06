Гигантская пробка в обе стороны: в центре Екатеринбурга трамвай протаранил «пятерку»
Этим утром в самом центре города на перекрестке улиц Московской – Пестеревского произошла авария: трамвай протаранил «пятерку», которая выехала на пути. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Екатеринбург».
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
В отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу информацию подтвердили и отметили, что сейчас на место выехали инспекторы. Пока ничего о пострадавших неизвестно.
Фото: Яндекс.Карты
Из-за этой аварии образовалась гигантская пробка в квадрате улиц Репина – Ленина – Московская и Петеревский переулок. Движение трамваев тоже временно заблокировано.
ИСТОЧНИК KP.RU