В Екатеринбурге открыли частный роддом с ЭКО и современными операционными

СЕГОДНЯ 07:35 2019-11-06T07:37:54+03:00

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В Екатеринбурге открыли частный роддом медицинского центра «УГМК-Здоровье». На торжественной церемонии присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и директор УГМК Андрей Козицын.

Новый медцентр будет тесно сотрудничать с Уральским государственным медицинским университетом: клиника является базой для шести кафедр вуза.

Фото: департамент информполитики

- Уверен, что подобного объекта нет в стране. Введение в эксплуатацию второй очереди клиники дает дополнительный импульс не только развитию медицины, но и, в целом, повышению качества жизни в Екатеринбурге и регионе, - отметил губернатор.

Благодаря открытию нового корпуса, общая площадь клиники выросла в три раза. Теперь тут появился роддом на 1,5 родов в год, с лабораторией ЭКО, женской консультацией и современным родовым отделением. Также заработал детский стационар с блоком, где проводят операции по общей хирургии, ЛОР-операции, детской урологии и травматологии-ортопедии.

Фото: департамент информполитики

О специалистах тоже беспокоиться не стоит: по словам Козицына, тут будут работать настоящие профессионалы.

Фото: департамент информполитики

ИСТОЧНИК KP.RU