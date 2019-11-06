В Екатеринбурге открыли частный роддом с ЭКО и современными операционными
В Екатеринбурге открыли частный роддом медицинского центра «УГМК-Здоровье». На торжественной церемонии присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и директор УГМК Андрей Козицын.
Новый медцентр будет тесно сотрудничать с Уральским государственным медицинским университетом: клиника является базой для шести кафедр вуза.
Фото: департамент информполитики
- Уверен, что подобного объекта нет в стране. Введение в эксплуатацию второй очереди клиники дает дополнительный импульс не только развитию медицины, но и, в целом, повышению качества жизни в Екатеринбурге и регионе, - отметил губернатор.
Благодаря открытию нового корпуса, общая площадь клиники выросла в три раза. Теперь тут появился роддом на 1,5 родов в год, с лабораторией ЭКО, женской консультацией и современным родовым отделением. Также заработал детский стационар с блоком, где проводят операции по общей хирургии, ЛОР-операции, детской урологии и травматологии-ортопедии.
Фото: департамент информполитики
О специалистах тоже беспокоиться не стоит: по словам Козицына, тут будут работать настоящие профессионалы.
Фото: департамент информполитики
ИСТОЧНИК KP.RU